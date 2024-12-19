StorX 圖標

StorX 價格 (SRX)

USD

StorX (SRX) 實時價格圖表

$0.097048
$0.097048$0.097048
-0.10%(1D)

今天 StorX (SRX) 的價格

今天 StorX (SRX) 的實時價格爲 0.097048 USD。目前其市值爲 $ 48.77M USD。SRX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StorX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.11M USD
- StorX 當天價格變化爲 -0.13%
- 其循環供應量爲 502.74M USD

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StorX (SRX) 價格表現 USD

今天內，StorX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013549312134843
在過去30天內，StorX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0400632194
在過去60天內，StorX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0667499346
在過去90天內，StorX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03876714696435217

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00013549312134843-0.13%
30天$ +0.0400632194+41.28%
60天$ +0.0667499346+68.78%
90天$ +0.03876714696435217+66.52%

StorX (SRX) 價格分析

StorX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.096233
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$ 0.099965
$ 0.099965$ 0.099965

$ 4.69
$ 4.69$ 4.69

+0.37%

-0.13%

-10.13%

StorX (SRX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 48.77M
$ 48.77M$ 48.77M

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

502.74M
502.74M 502.74M

什麼是StorX (SRX)

StorX helps you securely encrypt, fragment and then distribute important data across multiple hosting nodes spread worldwide. StorX provides a democratic marketplace for hosting data, replacing the centralized intermediaries with a decentralized blockchain network. Exercise complete control and grant access over your data sets without any centralized intermediary.

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StorX (SRX) 資源

官網

大家還在問：關於 StorX (SRX) 的其他問題

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SRX 兌換爲當地貨幣

1 SRX 兌換 AUD
A$0.15430632
1 SRX 兌換 GBP
0.07666792
1 SRX 兌換 EUR
0.09316608
1 SRX 兌換 USD
$0.097048
1 SRX 兌換 MYR
RM0.436716
1 SRX 兌換 TRY
3.40347336
1 SRX 兌換 JPY
¥15.23459504
1 SRX 兌換 RUB
10.0638776
1 SRX 兌換 INR
8.25975528
1 SRX 兌換 IDR
Rp1,590.95056512
1 SRX 兌換 PHP
5.73165488
1 SRX 兌換 EGP
￡E.4.94071368
1 SRX 兌換 BRL
R$0.5968452
1 SRX 兌換 CAD
C$0.13877864
1 SRX 兌換 BDT
11.59820648
1 SRX 兌換 NGN
150.69516392
1 SRX 兌換 UAH
4.07407504
1 SRX 兌換 VES
Bs4.8524
1 SRX 兌換 PKR
Rs27.00942888
1 SRX 兌換 KZT
50.9162332
1 SRX 兌換 THB
฿3.35203792
1 SRX 兌換 TWD
NT$3.16570576
1 SRX 兌換 CHF
Fr0.08637272
1 SRX 兌換 HKD
HK$0.75406296
1 SRX 兌換 MAD
.د.م0.97339144