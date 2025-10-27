Stonks（STNK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 24H最低價 $ 19.64 $ 19.64 $ 19.64 24H最高價 24H最低價 $ 16.87$ 16.87 $ 16.87 24H最高價 $ 19.64$ 19.64 $ 19.64 歷史最高 $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 最低價 $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 漲跌幅（1H） +0.39% 漲跌幅（1D） -8.28% 漲跌幅（7D） -32.74% 漲跌幅（7D） -32.74%

Stonks（STNK）目前實時價格為 $17.4。過去 24 小時內，STNK 的交易價格在 $ 16.87 至 $ 19.64 之間波動，市場活躍度顯著。STNK 的歷史最高價為 $ 370.17，歷史最低價為 $ 7.81。

從短期表現來看，STNK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.39%，過去 24 小時內變動為 -8.28%，過去 7 天內累計變動為 -32.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stonks（STNK）市場資訊

市值 $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M 流通量 581.91K 581.91K 581.91K 總供應量 581,910.376205753 581,910.376205753 581,910.376205753

Stonks 的目前市值為 $ 10.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STNK 的流通量為 581.91K，總供應量是 581910.376205753，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.13M。