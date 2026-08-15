Stoked 今日價格

Stoked (STK) 今日實時價格為 $ 0.050117，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 STK 兌 USD 的匯率為 $ 0.050117 每 STK。

Stoked 目前市值在 $ 5,011,411 排名第 #-，流通供應量為 100.00M STK。過去 24 小時內，STK 的交易價格在 $ 0.050064（低點）和 $ 0.050924（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.122067，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STK 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -4.24%。過去一天，總交易量達到 $ 2.09K。

Stoked（STK）市場資訊

市值 $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M 成交量（24H） $ 2.09K$ 2.09K $ 2.09K 完全稀釋市值 $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Stoked 的目前市值為 $ 5.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.09K。STK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.01M。