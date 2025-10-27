stockcoin（STOCKCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00343173 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.77% 漲跌幅（1D） -0.27% 漲跌幅（7D） -7.98%

stockcoin（STOCKCOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，STOCKCOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STOCKCOIN 的歷史最高價為 $ 0.00343173，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，STOCKCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.77%，過去 24 小時內變動為 -0.27%，過去 7 天內累計變動為 -7.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

stockcoin（STOCKCOIN）市場資訊

市值 $ 216.46K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 216.46K 流通量 999.21M 總供應量 999,207,306.215925

stockcoin 的目前市值為 $ 216.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STOCKCOIN 的流通量為 999.21M，總供應量是 999207306.215925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 216.46K。