Stobox Token 今日價格

Stobox Token (STBU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STBU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STBU。

Stobox Token 目前市值在 $ 123,837 排名第 #-，流通供應量為 125.00M STBU。過去 24 小時內，STBU 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.449805，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STBU 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 48.34。

Stobox Token（STBU）市場資訊

市值 $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K 成交量（24H） $ 48.34$ 48.34 $ 48.34 完全稀釋市值 $ 145.69K$ 145.69K $ 145.69K 流通量 125.00M 125.00M 125.00M 總供應量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Stobox Token 的目前市值為 $ 123.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.34。STBU 的流通量為 125.00M，總供應量是 150000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.69K。