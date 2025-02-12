Stkd SCRT 圖標

Stkd SCRT 價格 (STKD)

USD

Stkd SCRT (STKD) 實時價格圖表

$0.462368
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-3.20%(1D)

今天 Stkd SCRT (STKD) 的價格

今天 Stkd SCRT (STKD) 的實時價格爲 0.463438 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STKD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stkd SCRT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 521.61K USD
- Stkd SCRT 當天價格變化爲 -2.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Stkd SCRT (STKD) 價格表現 USD

今天內，Stkd SCRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0105605868376292
在過去30天內，Stkd SCRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1919201958
在過去60天內，Stkd SCRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2402017691
在過去90天內，Stkd SCRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.10502862751268664

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0105605868376292-2.22%
30天$ -0.1919201958-41.41%
60天$ -0.2402017691-51.83%
90天$ +0.10502862751268664+29.30%

Stkd SCRT (STKD) 價格分析

Stkd SCRT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.458619
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$ 0.49242
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$ 6.46
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-0.50%

-2.22%

+1.63%

Stkd SCRT (STKD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 521.61K
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什麼是Stkd SCRT (STKD)

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Stkd SCRT (STKD) 資源

官網

大家還在問：關於 Stkd SCRT (STKD) 的其他問題

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STKD 兌換爲當地貨幣

1 STKD 兌換 AUD
A$0.73223204
1 STKD 兌換 GBP
0.3707504
1 STKD 兌換 EUR
0.44490048
1 STKD 兌換 USD
$0.463438
1 STKD 兌換 MYR
RM2.06693348
1 STKD 兌換 TRY
16.70230552
1 STKD 兌換 JPY
¥70.59087616
1 STKD 兌換 RUB
44.42516668
1 STKD 兌換 INR
40.21714964
1 STKD 兌換 IDR
Rp7,597.34304672
1 STKD 兌換 PHP
26.94428532
1 STKD 兌換 EGP
￡E.23.37581272
1 STKD 兌換 BRL
R$2.66940288
1 STKD 兌換 CAD
C$0.66271634
1 STKD 兌換 BDT
56.28917948
1 STKD 兌換 NGN
694.8094215
1 STKD 兌換 UAH
19.32073022
1 STKD 兌換 VES
Bs27.80628
1 STKD 兌換 PKR
Rs129.30383638
1 STKD 兌換 KZT
234.53206866
1 STKD 兌換 THB
฿15.79860142
1 STKD 兌換 TWD
NT$15.21930392
1 STKD 兌換 CHF
Fr0.42172858
1 STKD 兌換 HKD
HK$3.61018202
1 STKD 兌換 MAD
.د.م4.64828314