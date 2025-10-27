StickDAO（STICK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -1.78% 漲跌幅（7D） -26.05% 漲跌幅（7D） -26.05%

StickDAO（STICK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，STICK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STICK 的歷史最高價為 $ 0.00136253，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，STICK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -1.78%，過去 7 天內累計變動為 -26.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

StickDAO（STICK）市場資訊

市值 $ 482.06K$ 482.06K $ 482.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 482.06K$ 482.06K $ 482.06K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 總供應量 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

StickDAO 的目前市值為 $ 482.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STICK 的流通量為 999.87M，總供應量是 999870922.0118911，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 482.06K。