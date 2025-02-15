StellaSwap Staked DOT 圖標

StellaSwap Staked DOT 價格 (STDOT)

USD

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 實時價格圖表

$6.05
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-0.40%(1D)

今天 StellaSwap Staked DOT (STDOT) 的價格

今天 StellaSwap Staked DOT (STDOT) 的實時價格爲 5.91 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STDOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StellaSwap Staked DOT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.72 USD
- StellaSwap Staked DOT 當天價格變化爲 -2.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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StellaSwap Staked DOT (STDOT) 價格表現 USD

今天內，StellaSwap Staked DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.180427228089761
在過去30天內，StellaSwap Staked DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.6171840320
在過去60天內，StellaSwap Staked DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.4547078620
在過去90天內，StellaSwap Staked DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.619462603177849

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.180427228089761-2.96%
30天$ -1.6171840320-27.36%
60天$ -2.4547078620-41.53%
90天$ -0.619462603177849-9.48%

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 價格分析

StellaSwap Staked DOT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.85
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$ 6.3
$ 6.3$ 6.3

$ 13.31
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-2.09%

-2.96%

+11.83%

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 69.72
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0.00
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什麼是StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap

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StellaSwap Staked DOT (STDOT) 資源

官網

大家還在問：關於 StellaSwap Staked DOT (STDOT) 的其他問題

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STDOT 兌換爲當地貨幣

1 STDOT 兌換 AUD
A$9.2787
1 STDOT 兌換 GBP
4.6689
1 STDOT 兌換 EUR
5.6145
1 STDOT 兌換 USD
$5.91
1 STDOT 兌換 MYR
RM26.1813
1 STDOT 兌換 TRY
214.0602
1 STDOT 兌換 JPY
¥900.2112
1 STDOT 兌換 RUB
538.1646
1 STDOT 兌換 INR
512.2197
1 STDOT 兌換 IDR
Rp95,322.5673
1 STDOT 兌換 PHP
341.3025
1 STDOT 兌換 EGP
￡E.298.9869
1 STDOT 兌換 BRL
R$33.687
1 STDOT 兌換 CAD
C$8.3331
1 STDOT 兌換 BDT
716.1738
1 STDOT 兌換 NGN
8,940.9435
1 STDOT 兌換 UAH
245.265
1 STDOT 兌換 VES
Bs360.51
1 STDOT 兌換 PKR
Rs1,650.3675
1 STDOT 兌換 KZT
2,930.0598
1 STDOT 兌換 THB
฿199.2261
1 STDOT 兌換 TWD
NT$193.1388
1 STDOT 兌換 CHF
Fr5.2599
1 STDOT 兌換 HKD
HK$45.9798
1 STDOT 兌換 MAD
.د.م58.8045