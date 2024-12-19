Steem Dollars 價格 (SBD)
今天 Steem Dollars (SBD) 的實時價格爲 3.19 USD。目前其市值爲 $ 44.33M USD。SBD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Steem Dollars 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.76M USD
- Steem Dollars 當天價格變化爲 -3.02%
- 其循環供應量爲 13.90M USD
在獲取 MEXC 上從 SBD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SBD 價格信息的首選平臺。
今天內，Steem Dollars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.099576611733865。
在過去30天內，Steem Dollars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0330011880。
在過去60天內，Steem Dollars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5663088970。
在過去90天內，Steem Dollars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.565664398568603。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.099576611733865
|-3.02%
|30天
|$ +0.0330011880
|+1.03%
|60天
|$ +0.5663088970
|+17.75%
|90天
|$ +0.565664398568603
|+21.55%
Steem Dollars 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.24%
-3.02%
-12.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SBD 兌換 AUD
A$5.0721
|1 SBD 兌換 GBP
￡2.5201
|1 SBD 兌換 EUR
€3.0624
|1 SBD 兌換 USD
$3.19
|1 SBD 兌換 MYR
RM14.355
|1 SBD 兌換 TRY
₺111.8733
|1 SBD 兌換 JPY
¥500.5429
|1 SBD 兌換 RUB
₽330.803
|1 SBD 兌換 INR
₹271.5009
|1 SBD 兌換 IDR
Rp52,295.0736
|1 SBD 兌換 PHP
₱188.4014
|1 SBD 兌換 EGP
￡E.162.4348
|1 SBD 兌換 BRL
R$19.7142
|1 SBD 兌換 CAD
C$4.5617
|1 SBD 兌換 BDT
৳381.2369
|1 SBD 兌換 NGN
₦4,953.4001
|1 SBD 兌換 UAH
₴133.9162
|1 SBD 兌換 VES
Bs159.5
|1 SBD 兌換 PKR
Rs887.8089
|1 SBD 兌換 KZT
₸1,673.6335
|1 SBD 兌換 THB
฿110.1826
|1 SBD 兌換 TWD
NT$104.0578
|1 SBD 兌換 CHF
Fr2.8391
|1 SBD 兌換 HKD
HK$24.7863
|1 SBD 兌換 MAD
.د.م31.9957