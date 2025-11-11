Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.