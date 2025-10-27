Steam22（STM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.106626 $ 0.106626 $ 0.106626 24H最低價 $ 0.113899 $ 0.113899 $ 0.113899 24H最高價 24H最低價 $ 0.106626$ 0.106626 $ 0.106626 24H最高價 $ 0.113899$ 0.113899 $ 0.113899 歷史最高 $ 0.113899$ 0.113899 $ 0.113899 最低價 $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 漲跌幅（1H） -0.57% 漲跌幅（1D） -1.03% 漲跌幅（7D） +17.26% 漲跌幅（7D） +17.26%

Steam22（STM）目前實時價格為 $0.109509。過去 24 小時內，STM 的交易價格在 $ 0.106626 至 $ 0.113899 之間波動，市場活躍度顯著。STM 的歷史最高價為 $ 0.113899，歷史最低價為 $ 0.01789341。

從短期表現來看，STM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.57%，過去 24 小時內變動為 -1.03%，過去 7 天內累計變動為 +17.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Steam22（STM）市場資訊

市值 $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Steam22 的目前市值為 $ 10.95M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STM 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.95M。