SteakHut Finance 價格 (STEAK)
今天 SteakHut Finance (STEAK) 的實時價格爲 0.947257 USD。目前其市值爲 $ 1.64M USD。STEAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SteakHut Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.91K USD
- SteakHut Finance 當天價格變化爲 -6.32%
- 其循環供應量爲 1.74M USD
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今天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0640018961507156。
在過去30天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5315416142。
在過去60天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0033483496。
在過去90天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.51916202873709104。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0640018961507156
|-6.32%
|30天
|$ +0.5315416142
|+56.11%
|60天
|$ +1.0033483496
|+105.92%
|90天
|$ +0.51916202873709104
|+121.27%
SteakHut Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.31%
-6.32%
-24.15%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.
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|1 STEAK 兌換 AUD
A$1.50613863
|1 STEAK 兌換 GBP
￡0.74833303
|1 STEAK 兌換 EUR
€0.90936672
|1 STEAK 兌換 USD
$0.947257
|1 STEAK 兌換 MYR
RM4.2626565
|1 STEAK 兌換 TRY
₺33.22030299
|1 STEAK 兌換 JPY
¥148.63409587
|1 STEAK 兌換 RUB
₽98.2305509
|1 STEAK 兌換 INR
₹80.62104327
|1 STEAK 兌換 IDR
Rp15,528.80079408
|1 STEAK 兌換 PHP
₱55.94499842
|1 STEAK 兌換 EGP
￡E.48.23432644
|1 STEAK 兌換 BRL
R$5.85404826
|1 STEAK 兌換 CAD
C$1.35457751
|1 STEAK 兌換 BDT
৳113.20668407
|1 STEAK 兌換 NGN
₦1,470.89119703
|1 STEAK 兌換 UAH
₴39.76584886
|1 STEAK 兌換 VES
Bs47.36285
|1 STEAK 兌換 PKR
Rs263.63109567
|1 STEAK 兌換 KZT
₸496.97838505
|1 STEAK 兌換 THB
฿32.71825678
|1 STEAK 兌換 TWD
NT$30.89952334
|1 STEAK 兌換 CHF
Fr0.84305873
|1 STEAK 兌換 HKD
HK$7.36018689
|1 STEAK 兌換 MAD
.د.م9.50098771