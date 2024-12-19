SteakHut Finance 圖標

SteakHut Finance 價格 (STEAK)

USD

SteakHut Finance (STEAK) 實時價格圖表

$0.943944
$0.943944$0.943944
-6.70%(1D)

今天 SteakHut Finance (STEAK) 的價格

今天 SteakHut Finance (STEAK) 的實時價格爲 0.947257 USD。目前其市值爲 $ 1.64M USD。STEAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SteakHut Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.91K USD
- SteakHut Finance 當天價格變化爲 -6.32%
- 其循環供應量爲 1.74M USD

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SteakHut Finance (STEAK) 價格表現 USD

今天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0640018961507156
在過去30天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5315416142
在過去60天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0033483496
在過去90天內，SteakHut Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.51916202873709104

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0640018961507156-6.32%
30天$ +0.5315416142+56.11%
60天$ +1.0033483496+105.92%
90天$ +0.51916202873709104+121.27%

SteakHut Finance (STEAK) 價格分析

SteakHut Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.911356
$ 0.911356$ 0.911356

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

-0.31%

-6.32%

-24.15%

SteakHut Finance (STEAK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K

1.74M
1.74M 1.74M

什麼是SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SteakHut Finance (STEAK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SteakHut Finance (STEAK) 的其他問題

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

STEAK 兌換爲當地貨幣

1 STEAK 兌換 AUD
A$1.50613863
1 STEAK 兌換 GBP
0.74833303
1 STEAK 兌換 EUR
0.90936672
1 STEAK 兌換 USD
$0.947257
1 STEAK 兌換 MYR
RM4.2626565
1 STEAK 兌換 TRY
33.22030299
1 STEAK 兌換 JPY
¥148.63409587
1 STEAK 兌換 RUB
98.2305509
1 STEAK 兌換 INR
80.62104327
1 STEAK 兌換 IDR
Rp15,528.80079408
1 STEAK 兌換 PHP
55.94499842
1 STEAK 兌換 EGP
￡E.48.23432644
1 STEAK 兌換 BRL
R$5.85404826
1 STEAK 兌換 CAD
C$1.35457751
1 STEAK 兌換 BDT
113.20668407
1 STEAK 兌換 NGN
1,470.89119703
1 STEAK 兌換 UAH
39.76584886
1 STEAK 兌換 VES
Bs47.36285
1 STEAK 兌換 PKR
Rs263.63109567
1 STEAK 兌換 KZT
496.97838505
1 STEAK 兌換 THB
฿32.71825678
1 STEAK 兌換 TWD
NT$30.89952334
1 STEAK 兌換 CHF
Fr0.84305873
1 STEAK 兌換 HKD
HK$7.36018689
1 STEAK 兌換 MAD
.د.م9.50098771