Steakhouse WETH V2 今日價格

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) 今日實時價格為 $ 1,901.97，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 STEAKETH 兌 USD 的匯率為 $ 1,901.97 每 STEAKETH。

Steakhouse WETH V2 目前市值在 $ 16,656,272 排名第 #-，流通供應量為 8.76K STEAKETH。過去 24 小時內，STEAKETH 的交易價格在 $ 1,885.76（低點）和 $ 1,916.01（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3,394.14，而歷史最低價為 $ 1,773.09。

短期表現方面，STEAKETH 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -2.32%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Steakhouse WETH V2（STEAKETH）市場資訊

市值 $ 16.66M$ 16.66M $ 16.66M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 16.66M$ 16.66M $ 16.66M 流通量 8.76K 8.76K 8.76K 總供應量 8,757.392974377895 8,757.392974377895 8,757.392974377895

Steakhouse WETH V2 的目前市值為 $ 16.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。STEAKETH 的流通量為 8.76K，總供應量是 8757.392974377895，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.66M。