Steakhouse USDT V2 今日價格

Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) 今日實時價格為 $ 1.022，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 STEAKUSDT 兌 USD 的匯率為 $ 1.022 每 STEAKUSDT。

Steakhouse USDT V2 目前市值在 $ 73,808,958 排名第 #-，流通供應量為 72.25M STEAKUSDT。過去 24 小時內，STEAKUSDT 的交易價格在 $ 1.019（低點）和 $ 1.024（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.028，而歷史最低價為 $ 0.994793。

短期表現方面，STEAKUSDT 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.01%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Steakhouse USDT V2（STEAKUSDT）市場資訊

市值 $ 73.81M$ 73.81M $ 73.81M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 73.81M$ 73.81M $ 73.81M 流通量 72.25M 72.25M 72.25M 總供應量 72,251,635.14732344 72,251,635.14732344 72,251,635.14732344

Steakhouse USDT V2 的目前市值為 $ 73.81M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。STEAKUSDT 的流通量為 72.25M，總供應量是 72251635.14732344，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.81M。