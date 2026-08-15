Steakhouse USDC V2 今日價格

Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) 今日實時價格為 $ 1,027，過去 24 小時內變化了 0,10%。目前 STEAKUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 1,027 每 STEAKUSDC。

Steakhouse USDC V2 目前市值在 $ 102 294 865 排名第 #-，流通供應量為 99,53M STEAKUSDC。過去 24 小時內，STEAKUSDC 的交易價格在 $ 1,025（低點）和 $ 1,03（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,034，而歷史最低價為 $ 1,005。

短期表現方面，STEAKUSDC 在過去一小時內波動了 +0,06%，過去7 天內波動了 +0,04%。過去一天，總交易量達到 $ 0,00。

Steakhouse USDC V2（STEAKUSDC）市場資訊

市值 $ 102,29M$ 102,29M $ 102,29M 成交量（24H） $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 完全稀釋市值 $ 102,26M$ 102,26M $ 102,26M 流通量 99,53M 99,53M 99,53M 總供應量 99 528 165,36796875 99 528 165,36796875 99 528 165,36796875

Steakhouse USDC V2 的目前市值為 $ 102,29M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0,00。STEAKUSDC 的流通量為 99,53M，總供應量是 99528165.36796875，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 102,26M。