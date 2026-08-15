Steakhouse PYUSD V2 今日價格

Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) 今日實時價格為 $ 1.037，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 STEAKPYUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.037 每 STEAKPYUSD。

Steakhouse PYUSD V2 目前市值在 $ 308,663 排名第 #-，流通供應量為 297.74K STEAKPYUSD。過去 24 小時內，STEAKPYUSD 的交易價格在 $ 1.033（低點）和 $ 1.043（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.043，而歷史最低價為 $ 1.001。

短期表現方面，STEAKPYUSD 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.16%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Steakhouse PYUSD V2（STEAKPYUSD）市場資訊

市值 $ 308.66K$ 308.66K $ 308.66K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 308.66K$ 308.66K $ 308.66K 流通量 297.74K 297.74K 297.74K 總供應量 297,739.8559786126 297,739.8559786126 297,739.8559786126

Steakhouse PYUSD V2 的目前市值為 $ 308.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。STEAKPYUSD 的流通量為 297.74K，總供應量是 297739.8559786126，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 308.66K。