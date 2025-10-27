stBGT（STBGT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.76 24H最低價 $ 1.91 24H最高價 24H最低價 $ 1.76 24H最高價 $ 1.91 歷史最高 $ 3.05 最低價 $ 1.58 漲跌幅（1H） +1.94% 漲跌幅（1D） -3.61% 漲跌幅（7D） -8.20%

stBGT（STBGT）目前實時價格為 $1.83。過去 24 小時內，STBGT 的交易價格在 $ 1.76 至 $ 1.91 之間波動，市場活躍度顯著。STBGT 的歷史最高價為 $ 3.05，歷史最低價為 $ 1.58。

從短期表現來看，STBGT 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.94%，過去 24 小時內變動為 -3.61%，過去 7 天內累計變動為 -8.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

stBGT（STBGT）市場資訊

市值 $ 333.36K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 333.36K 流通量 181.95K 總供應量 181,953.786697786

stBGT 的目前市值為 $ 333.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STBGT 的流通量為 181.95K，總供應量是 181953.786697786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 333.36K。