STAYNEX 今日價格

STAYNEX (STAY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.65%。目前 STAY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STAY。

STAYNEX 目前市值在 $ 217,119 排名第 #-，流通供應量為 39.70B STAY。過去 24 小時內，STAY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STAY 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 +10.58%。過去一天，總交易量達到 --。

STAYNEX（STAY）市場資訊

市值 $ 217.12K$ 217.12K $ 217.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 546.89K$ 546.89K $ 546.89K 流通量 39.70B 39.70B 39.70B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

STAYNEX 的目前市值為 $ 217.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAY 的流通量為 39.70B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 546.89K。