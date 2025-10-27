STAX Token（STAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01078819 24H最低價 $ 0.01164026 24H最高價 歷史最高 $ 0.0199077 最低價 $ 0.01078819 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -7.22% 漲跌幅（7D） -14.51%

STAX Token（STAX）目前實時價格為 $0.01079017。過去 24 小時內，STAX 的交易價格在 $ 0.01078819 至 $ 0.01164026 之間波動，市場活躍度顯著。STAX 的歷史最高價為 $ 0.0199077，歷史最低價為 $ 0.01078819。

從短期表現來看，STAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -7.22%，過去 7 天內累計變動為 -14.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

STAX Token（STAX）市場資訊

市值 $ 10.79M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.79M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

STAX Token 的目前市值為 $ 10.79M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAX 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.79M。