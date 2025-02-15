Statter Network 價格 (STT)
今天 Statter Network (STT) 的實時價格爲 0.195607 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Statter Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.25M USD
- Statter Network 當天價格變化爲 +0.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 STT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STT 價格信息的首選平臺。
今天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00137641。
在過去30天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0452075161。
在過去60天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0845864132。
在過去90天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3509428255647047。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00137641
|+0.71%
|30天
|$ -0.0452075161
|-23.11%
|60天
|$ -0.0845864132
|-43.24%
|90天
|$ -0.3509428255647047
|-64.21%
Statter Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
+0.71%
+4.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 STT 兌換 AUD
A$0.30710299
|1 STT 兌換 GBP
￡0.15452953
|1 STT 兌換 EUR
€0.18582665
|1 STT 兌換 USD
$0.195607
|1 STT 兌換 MYR
RM0.86653901
|1 STT 兌換 TRY
₺7.08488554
|1 STT 兌換 JPY
¥29.79485824
|1 STT 兌換 RUB
₽17.81197342
|1 STT 兌換 INR
₹16.95325869
|1 STT 兌換 IDR
Rp3,154.95117121
|1 STT 兌換 PHP
₱11.29630425
|1 STT 兌換 EGP
￡E.9.89575813
|1 STT 兌換 BRL
R$1.1149599
|1 STT 兌換 CAD
C$0.27580587
|1 STT 兌換 BDT
৳23.70365626
|1 STT 兌換 NGN
₦295.92404995
|1 STT 兌換 UAH
₴8.1176905
|1 STT 兌換 VES
Bs11.932027
|1 STT 兌換 PKR
Rs54.62325475
|1 STT 兌換 KZT
₸96.97803846
|1 STT 兌換 THB
฿6.59586804
|1 STT 兌換 TWD
NT$6.39243676
|1 STT 兌換 CHF
Fr0.17409023
|1 STT 兌換 HKD
HK$1.52182246
|1 STT 兌換 MAD
.د.م1.94628965