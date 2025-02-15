Statter Network 圖標

Statter Network 價格 (STT)

USD

Statter Network (STT) 實時價格圖表

$0.195432
$0.195432$0.195432
+1.10%(1D)

今天 Statter Network (STT) 的價格

今天 Statter Network (STT) 的實時價格爲 0.195607 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Statter Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.25M USD
- Statter Network 當天價格變化爲 +0.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Statter Network (STT) 價格表現 USD

今天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00137641
在過去30天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0452075161
在過去60天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0845864132
在過去90天內，Statter Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3509428255647047

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00137641+0.71%
30天$ -0.0452075161-23.11%
60天$ -0.0845864132-43.24%
90天$ -0.3509428255647047-64.21%

Statter Network (STT) 價格分析

Statter Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.192213
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$ 0.198147
$ 0.198147$ 0.198147

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

-0.49%

+0.71%

+4.34%

Statter Network (STT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 21.25M
$ 21.25M$ 21.25M

0.00
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什麼是Statter Network (STT)

Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.

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Statter Network (STT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Statter Network (STT) 的其他問題

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STT 兌換爲當地貨幣

1 STT 兌換 AUD
A$0.30710299
1 STT 兌換 GBP
0.15452953
1 STT 兌換 EUR
0.18582665
1 STT 兌換 USD
$0.195607
1 STT 兌換 MYR
RM0.86653901
1 STT 兌換 TRY
7.08488554
1 STT 兌換 JPY
¥29.79485824
1 STT 兌換 RUB
17.81197342
1 STT 兌換 INR
16.95325869
1 STT 兌換 IDR
Rp3,154.95117121
1 STT 兌換 PHP
11.29630425
1 STT 兌換 EGP
￡E.9.89575813
1 STT 兌換 BRL
R$1.1149599
1 STT 兌換 CAD
C$0.27580587
1 STT 兌換 BDT
23.70365626
1 STT 兌換 NGN
295.92404995
1 STT 兌換 UAH
8.1176905
1 STT 兌換 VES
Bs11.932027
1 STT 兌換 PKR
Rs54.62325475
1 STT 兌換 KZT
96.97803846
1 STT 兌換 THB
฿6.59586804
1 STT 兌換 TWD
NT$6.39243676
1 STT 兌換 CHF
Fr0.17409023
1 STT 兌換 HKD
HK$1.52182246
1 STT 兌換 MAD
.د.م1.94628965