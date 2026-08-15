Statera 今日價格

Statera (STA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STA。

Statera 目前市值在 $ 53,361 排名第 #-，流通供應量為 78.32M STA。過去 24 小時內，STA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.466452，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.38%。過去一天，總交易量達到 $ 14.85。

Statera（STA）市場資訊

市值 $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K 成交量（24H） $ 14.85$ 14.85 $ 14.85 完全稀釋市值 $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K 流通量 78.32M 78.32M 78.32M 總供應量 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148

Statera 的目前市值為 $ 53.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.85。STA 的流通量為 78.32M，總供應量是 78321693.18338148，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.36K。