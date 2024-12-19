STASIS EURO 價格 (EURS)
今天 STASIS EURO (EURS) 的實時價格爲 1.055 USD。目前其市值爲 $ 130.92M USD。EURS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STASIS EURO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.56M USD
- STASIS EURO 當天價格變化爲 -1.22%
- 其循環供應量爲 124.13M USD
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今天內，STASIS EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.013131465230686。
在過去30天內，STASIS EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023230045。
在過去60天內，STASIS EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0393625775。
在過去90天內，STASIS EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0612059975482619。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.013131465230686
|-1.22%
|30天
|$ -0.0023230045
|-0.22%
|60天
|$ -0.0393625775
|-3.73%
|90天
|$ -0.0612059975482619
|-5.48%
STASIS EURO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.58%
-1.22%
+0.43%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
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|1 EURS 兌換 AUD
A$1.67745
|1 EURS 兌換 GBP
￡0.83345
|1 EURS 兌換 EUR
€1.0128
|1 EURS 兌換 USD
$1.055
|1 EURS 兌換 MYR
RM4.7475
|1 EURS 兌換 TRY
₺36.99885
|1 EURS 兌換 JPY
¥165.54005
|1 EURS 兌換 RUB
₽109.4035
|1 EURS 兌換 INR
₹89.79105
|1 EURS 兌換 IDR
Rp17,295.0792
|1 EURS 兌換 PHP
₱62.3083
|1 EURS 兌換 EGP
￡E.53.7206
|1 EURS 兌換 BRL
R$6.5199
|1 EURS 兌換 CAD
C$1.50865
|1 EURS 兌換 BDT
৳126.08305
|1 EURS 兌換 NGN
₦1,638.19345
|1 EURS 兌換 UAH
₴44.2889
|1 EURS 兌換 VES
Bs52.75
|1 EURS 兌換 PKR
Rs293.61705
|1 EURS 兌換 KZT
₸553.50575
|1 EURS 兌換 THB
฿36.4397
|1 EURS 兌換 TWD
NT$34.4141
|1 EURS 兌換 CHF
Fr0.93895
|1 EURS 兌換 HKD
HK$8.19735
|1 EURS 兌換 MAD
.د.م10.58165