STARX 圖標

STARX 價格 (STARX)

USD

STARX (STARX) 實時價格圖表

$0.01264509
$0.01264509$0.01264509
-2.10%(1D)

今天 STARX (STARX) 的價格

今天 STARX (STARX) 的實時價格爲 0.01260224 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STARX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STARX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 809.95 USD
- STARX 當天價格變化爲 -2.46%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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STARX (STARX) 價格表現 USD

今天內，STARX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00031885664379441
在過去30天內，STARX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015620174
在過去60天內，STARX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021969056
在過去90天內，STARX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005577151188869284

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00031885664379441-2.46%
30天$ -0.0015620174-12.39%
60天$ -0.0021969056-17.43%
90天$ -0.005577151188869284-30.67%

STARX (STARX) 價格分析

STARX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01260039
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$ 0.01311743
$ 0.01311743$ 0.01311743

$ 0.601893
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-0.05%

-2.46%

+5.22%

STARX (STARX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 809.95
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0.00
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什麼是STARX (STARX)

STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life.

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STARX (STARX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 STARX (STARX) 的其他問題

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STARX 兌換爲當地貨幣

1 STARX 兌換 AUD
A$0.0197855168
1 STARX 兌換 GBP
0.0099557696
1 STARX 兌換 EUR
0.011972128
1 STARX 兌換 USD
$0.01260224
1 STARX 兌換 MYR
RM0.0558279232
1 STARX 兌換 TRY
0.4564531328
1 STARX 兌換 JPY
¥1.9195731968
1 STARX 兌換 RUB
1.1475599744
1 STARX 兌換 INR
1.0922361408
1 STARX 兌換 IDR
Rp203.2619070272
1 STARX 兌換 PHP
0.72777936
1 STARX 兌換 EGP
￡E.0.6375473216
1 STARX 兌換 BRL
R$0.071832768
1 STARX 兌換 CAD
C$0.0177691584
1 STARX 兌換 BDT
1.5271394432
1 STARX 兌換 NGN
19.065298784
1 STARX 兌換 UAH
0.52299296
1 STARX 兌換 VES
Bs0.76873664
1 STARX 兌換 PKR
Rs3.51917552
1 STARX 兌換 KZT
6.2479385472
1 STARX 兌換 THB
฿0.4249475328
1 STARX 兌換 TWD
NT$0.4118412032
1 STARX 兌換 CHF
Fr0.0112159936
1 STARX 兌換 HKD
HK$0.0980454272
1 STARX 兌換 MAD
.د.م0.125392288