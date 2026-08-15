Startup 今日價格

Startup (STARTUP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 STARTUP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STARTUP。

Startup 目前市值在 $ 50,141 排名第 #-，流通供應量為 990.09M STARTUP。過去 24 小時內，STARTUP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04941365，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STARTUP 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -2.93%。過去一天，總交易量達到 --。

Startup（STARTUP）市場資訊

市值 $ 50.14K$ 50.14K $ 50.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.14K$ 50.14K $ 50.14K 流通量 990.09M 990.09M 990.09M 總供應量 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629

Startup 的目前市值為 $ 50.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STARTUP 的流通量為 990.09M，總供應量是 990094270.2971629，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.14K。