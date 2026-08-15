STARMAN 今日價格

STARMAN (STARMAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 STARMAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STARMAN。

STARMAN 目前市值在 $ 123,988 排名第 #-，流通供應量為 1.00B STARMAN。過去 24 小時內，STARMAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00368203，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STARMAN 在過去一小時內波動了 +1.64%，過去7 天內波動了 +9.27%。過去一天，總交易量達到 $ 13.62K。

STARMAN（STARMAN）市場資訊

市值 $ 123.99K$ 123.99K $ 123.99K 成交量（24H） $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K 完全稀釋市值 $ 123.99K$ 123.99K $ 123.99K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

STARMAN 的目前市值為 $ 123.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.62K。STARMAN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 123.99K。