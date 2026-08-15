StarLink 今日價格

StarLink (STARL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 STARL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STARL。

StarLink 目前市值在 $ 1,105,659 排名第 #-，流通供應量為 9.98T STARL。過去 24 小時內，STARL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STARL 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.92%。過去一天，總交易量達到 --。

StarLink（STARL）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 流通量 9.98T 9.98T 9.98T 總供應量 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

StarLink 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STARL 的流通量為 9.98T，總供應量是 10000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.11M。