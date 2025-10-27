Stargate Bridged WETH（WETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,047.74 $ 4,047.74 $ 4,047.74 24H最低價 $ 4,242.98 $ 4,242.98 $ 4,242.98 24H最高價 24H最低價 $ 4,047.74$ 4,047.74 $ 4,047.74 24H最高價 $ 4,242.98$ 4,242.98 $ 4,242.98 歷史最高 $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 最低價 $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 漲跌幅（1H） -0.45% 漲跌幅（1D） +1.49% 漲跌幅（7D） +2.94% 漲跌幅（7D） +2.94%

Stargate Bridged WETH（WETH）目前實時價格為 $4,142.57。過去 24 小時內，WETH 的交易價格在 $ 4,047.74 至 $ 4,242.98 之間波動，市場活躍度顯著。WETH 的歷史最高價為 $ 4,751.86，歷史最低價為 $ 3,428.61。

從短期表現來看，WETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.45%，過去 24 小時內變動為 +1.49%，過去 7 天內累計變動為 +2.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stargate Bridged WETH（WETH）市場資訊

市值 $ 152.04M$ 152.04M $ 152.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 152.04M$ 152.04M $ 152.04M 流通量 36.71K 36.71K 36.71K 總供應量 36,709.02566031503 36,709.02566031503 36,709.02566031503

Stargate Bridged WETH 的目前市值為 $ 152.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WETH 的流通量為 36.71K，總供應量是 36709.02566031503，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 152.04M。