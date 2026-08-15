Stargate Bridged USDT 今日價格

Stargate Bridged USDT (USDT) 今日實時價格為 $ 0.997948，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 USDT 兌 USD 的匯率為 $ 0.997948 每 USDT。

Stargate Bridged USDT 目前市值在 $ 2,469,894 排名第 #-，流通供應量為 2.47M USDT。過去 24 小時內，USDT 的交易價格在 $ 0.980678（低點）和 $ 1.003（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.44，而歷史最低價為 $ 0.828793。

短期表現方面，USDT 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 183.46K。

Stargate Bridged USDT（USDT）市場資訊

市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 成交量（24H） $ 183.46K$ 183.46K $ 183.46K 完全稀釋市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 總供應量 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

Stargate Bridged USDT 的目前市值為 $ 2.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 183.46K。USDT 的流通量為 2.47M，總供應量是 2474991.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.47M。