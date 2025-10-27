Stargate Bridged USDC（USDC.E）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.998294 $ 0.998294 $ 0.998294 24H最低價 $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H最高價 24H最低價 $ 0.998294$ 0.998294 $ 0.998294 24H最高價 $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 歷史最高 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 最低價 $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） +0.07% 漲跌幅（7D） +0.00% 漲跌幅（7D） +0.00%

Stargate Bridged USDC（USDC.E）目前實時價格為 $0.999898。過去 24 小時內，USDC.E 的交易價格在 $ 0.998294 至 $ 1.002 之間波動，市場活躍度顯著。USDC.E 的歷史最高價為 $ 1.011，歷史最低價為 $ 0.989603。

從短期表現來看，USDC.E 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.07%，過去 7 天內累計變動為 +0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stargate Bridged USDC（USDC.E）市場資訊

市值 $ 118.26M$ 118.26M $ 118.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 118.23M$ 118.23M $ 118.23M 流通量 118.28M 118.28M 118.28M 總供應量 118,248,093.174214 118,248,093.174214 118,248,093.174214

Stargate Bridged USDC 的目前市值為 $ 118.26M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDC.E 的流通量為 118.28M，總供應量是 118248093.174214，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.23M。