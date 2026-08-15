Starcoin 今日價格

Starcoin (STC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 STC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STC。

Starcoin 目前市值在 $ 73,957 排名第 #-，流通供應量為 387.47M STC。過去 24 小時內，STC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.140777，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STC 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -3.42%。過去一天，總交易量達到 $ 6.38K。

Starcoin（STC）市場資訊

市值 $ 73.96K$ 73.96K $ 73.96K 成交量（24H） $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K 完全稀釋市值 $ 73.96K$ 73.96K $ 73.96K 流通量 387.47M 387.47M 387.47M 總供應量 387,467,751.0 387,467,751.0 387,467,751.0

Starcoin 的目前市值為 $ 73.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.38K。STC 的流通量為 387.47M，總供應量是 387467751.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.96K。