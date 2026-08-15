Star Atlas DAO 今日價格

Star Atlas DAO (POLIS) 今日實時價格為 $ 0.00894542，過去 24 小時內變化了 1.49%。目前 POLIS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00894542 每 POLIS。

Star Atlas DAO 目前市值在 $ 2,620,177 排名第 #-，流通供應量為 292.91M POLIS。過去 24 小時內，POLIS 的交易價格在 $ 0.00891246（低點）和 $ 0.00918128（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.55，而歷史最低價為 $ 0.00796931。

短期表現方面，POLIS 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -7.30%。過去一天，總交易量達到 $ 1.89K。

Star Atlas DAO（POLIS）市場資訊

市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 成交量（24H） $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K 完全稀釋市值 $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M 流通量 292.91M 292.91M 292.91M 總供應量 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

Star Atlas DAO 的目前市值為 $ 2.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.89K。POLIS 的流通量為 292.91M，總供應量是 360000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.22M。