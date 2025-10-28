Standard Protocol（STND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00087764 $ 0.00087764 $ 0.00087764 24H最低價 $ 0.00094632 $ 0.00094632 $ 0.00094632 24H最高價 24H最低價 $ 0.00087764$ 0.00087764 $ 0.00087764 24H最高價 $ 0.00094632$ 0.00094632 $ 0.00094632 歷史最高 $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 最低價 $ 0.0005346$ 0.0005346 $ 0.0005346 漲跌幅（1H） -0.05% 漲跌幅（1D） +1.87% 漲跌幅（7D） +0.22% 漲跌幅（7D） +0.22%

Standard Protocol（STND）目前實時價格為 $0.00089581。過去 24 小時內，STND 的交易價格在 $ 0.00087764 至 $ 0.00094632 之間波動，市場活躍度顯著。STND 的歷史最高價為 $ 3.06，歷史最低價為 $ 0.0005346。

從短期表現來看，STND 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.05%，過去 24 小時內變動為 +1.87%，過去 7 天內累計變動為 +0.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Standard Protocol（STND）市場資訊

市值 $ 81.50K$ 81.50K $ 81.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 89.58K$ 89.58K $ 89.58K 流通量 90.97M 90.97M 90.97M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Standard Protocol 的目前市值為 $ 81.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STND 的流通量為 90.97M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.58K。