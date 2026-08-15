Stand With Crypto Fund 今日價格

Stand With Crypto Fund (SWC) 今日實時價格為 $ 0.01429801，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 SWC 兌 USD 的匯率為 $ 0.01429801 每 SWC。

Stand With Crypto Fund 目前市值在 $ 14,297.15 排名第 #-，流通供應量為 1.00M SWC。過去 24 小時內，SWC 的交易價格在 $ 0.01428362（低點）和 $ 0.01432566（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.25，而歷史最低價為 $ 0.01399517。

短期表現方面，SWC 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -4.54%。過去一天，總交易量達到 $ 7.41。

Stand With Crypto Fund（SWC）市場資訊

市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 成交量（24H） $ 7.41$ 7.41 $ 7.41 完全稀釋市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Stand With Crypto Fund 的目前市值為 $ 14.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.41。SWC 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.30K。