Staking Compound ORAI 圖標

Staking Compound ORAI 價格 (SCORAI)

USD

Staking Compound ORAI (SCORAI) 實時價格圖表

$14.96
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+1.10%(1D)

今天 Staking Compound ORAI (SCORAI) 的價格

今天 Staking Compound ORAI (SCORAI) 的實時價格爲 14.96 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SCORAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staking Compound ORAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.45K USD
- Staking Compound ORAI 當天價格變化爲 +1.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Staking Compound ORAI (SCORAI) 價格表現 USD

今天內，Staking Compound ORAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.163162
在過去30天內，Staking Compound ORAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2140339200
在過去60天內，Staking Compound ORAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.9757100720
在過去90天內，Staking Compound ORAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.59073952864782

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.163162+1.10%
30天$ -1.2140339200-8.11%
60天$ +7.9757100720+53.31%
90天$ +5.59073952864782+59.67%

Staking Compound ORAI (SCORAI) 價格分析

Staking Compound ORAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 14.73
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$ 15.16
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$ 367.28
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--

+1.10%

-9.15%

Staking Compound ORAI (SCORAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 6.45K
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什麼是Staking Compound ORAI (SCORAI)

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Staking Compound ORAI (SCORAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Staking Compound ORAI (SCORAI) 的其他問題

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SCORAI 兌換爲當地貨幣

1 SCORAI 兌換 AUD
A$23.936
1 SCORAI 兌換 GBP
12.1176
1 SCORAI 兌換 EUR
14.5112
1 SCORAI 兌換 USD
$14.96
1 SCORAI 兌換 MYR
RM67.32
1 SCORAI 兌換 TRY
529.8832
1 SCORAI 兌換 JPY
¥2,323.288
1 SCORAI 兌換 RUB
1,542.6752
1 SCORAI 兌換 INR
1,295.6856
1 SCORAI 兌換 IDR
Rp245,245.8624
1 SCORAI 兌換 PHP
876.5064
1 SCORAI 兌換 EGP
￡E.753.984
1 SCORAI 兌換 BRL
R$90.6576
1 SCORAI 兌換 CAD
C$21.3928
1 SCORAI 兌換 BDT
1,818.8368
1 SCORAI 兌換 NGN
23,302.1448
1 SCORAI 兌換 UAH
631.0128
1 SCORAI 兌換 VES
Bs807.84
1 SCORAI 兌換 PKR
Rs4,173.9896
1 SCORAI 兌換 KZT
7,936.28
1 SCORAI 兌換 THB
฿516.7184
1 SCORAI 兌換 TWD
NT$492.184
1 SCORAI 兌換 CHF
Fr13.6136
1 SCORAI 兌換 HKD
HK$116.3888
1 SCORAI 兌換 MAD
.د.م150.348