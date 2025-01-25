StakeWise Staked GNO 價格 (OSGNO)
今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的實時價格爲 234.67 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OSGNO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StakeWise Staked GNO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.69K USD
- StakeWise Staked GNO 當天價格變化爲 -2.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.3913175413999。
在過去30天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -46.8837571530。
在過去60天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -37.4678815400。
在過去90天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.0276994639578。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -6.3913175413999
|-2.65%
|30天
|$ -46.8837571530
|-19.97%
|60天
|$ -37.4678815400
|-15.96%
|90天
|$ -7.0276994639578
|-2.90%
StakeWise Staked GNO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.46%
-2.65%
-8.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 OSGNO 兌換 AUD
A$370.7786
|1 OSGNO 兌換 GBP
￡187.736
|1 OSGNO 兌換 EUR
€222.9365
|1 OSGNO 兌換 USD
$234.67
|1 OSGNO 兌換 MYR
RM1,025.5079
|1 OSGNO 兌換 TRY
₺8,363.6388
|1 OSGNO 兌換 JPY
¥36,615.5601
|1 OSGNO 兌換 RUB
₽22,929.6057
|1 OSGNO 兌換 INR
₹20,223.8606
|1 OSGNO 兌換 IDR
Rp3,784,999.4701
|1 OSGNO 兌換 PHP
₱13,669.5275
|1 OSGNO 兌換 EGP
￡E.11,792.1675
|1 OSGNO 兌換 BRL
R$1,386.8997
|1 OSGNO 兌換 CAD
C$335.5781
|1 OSGNO 兌換 BDT
৳28,627.3933
|1 OSGNO 兌換 NGN
₦365,529.0321
|1 OSGNO 兌換 UAH
₴9,837.3664
|1 OSGNO 兌換 VES
Bs13,141.52
|1 OSGNO 兌換 PKR
Rs65,348.5549
|1 OSGNO 兌換 KZT
₸121,589.5671
|1 OSGNO 兌換 THB
฿7,873.1785
|1 OSGNO 兌換 TWD
NT$7,683.0958
|1 OSGNO 兌換 CHF
Fr211.203
|1 OSGNO 兌換 HKD
HK$1,825.7326
|1 OSGNO 兌換 MAD
.د.م2,339.6599