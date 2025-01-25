StakeWise Staked GNO 價格 (OSGNO)

USD

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 實時價格圖表

$234.61
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-2.60%(1D)

今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的價格

今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的實時價格爲 234.67 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OSGNO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StakeWise Staked GNO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.69K USD
- StakeWise Staked GNO 當天價格變化爲 -2.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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StakeWise Staked GNO (OSGNO) 價格表現 USD

今天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.3913175413999
在過去30天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -46.8837571530
在過去60天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -37.4678815400
在過去90天內，StakeWise Staked GNO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.0276994639578

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -6.3913175413999-2.65%
30天$ -46.8837571530-19.97%
60天$ -37.4678815400-15.96%
90天$ -7.0276994639578-2.90%

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 價格分析

StakeWise Staked GNO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 233.8
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$ 246.41
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$ 317.19
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-0.46%

-2.65%

-8.37%

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.69K
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0.00
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什麼是StakeWise Staked GNO (OSGNO)

StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.

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StakeWise Staked GNO (OSGNO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的其他問題

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OSGNO 兌換爲當地貨幣

1 OSGNO 兌換 AUD
A$370.7786
1 OSGNO 兌換 GBP
187.736
1 OSGNO 兌換 EUR
222.9365
1 OSGNO 兌換 USD
$234.67
1 OSGNO 兌換 MYR
RM1,025.5079
1 OSGNO 兌換 TRY
8,363.6388
1 OSGNO 兌換 JPY
¥36,615.5601
1 OSGNO 兌換 RUB
22,929.6057
1 OSGNO 兌換 INR
20,223.8606
1 OSGNO 兌換 IDR
Rp3,784,999.4701
1 OSGNO 兌換 PHP
13,669.5275
1 OSGNO 兌換 EGP
￡E.11,792.1675
1 OSGNO 兌換 BRL
R$1,386.8997
1 OSGNO 兌換 CAD
C$335.5781
1 OSGNO 兌換 BDT
28,627.3933
1 OSGNO 兌換 NGN
365,529.0321
1 OSGNO 兌換 UAH
9,837.3664
1 OSGNO 兌換 VES
Bs13,141.52
1 OSGNO 兌換 PKR
Rs65,348.5549
1 OSGNO 兌換 KZT
121,589.5671
1 OSGNO 兌換 THB
฿7,873.1785
1 OSGNO 兌換 TWD
NT$7,683.0958
1 OSGNO 兌換 CHF
Fr211.203
1 OSGNO 兌換 HKD
HK$1,825.7326
1 OSGNO 兌換 MAD
.د.م2,339.6599