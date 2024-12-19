StakeWise Staked ETH 價格 (OSETH)
今天 StakeWise Staked ETH (OSETH) 的實時價格爲 3,807.43 USD。目前其市值爲 $ 168.00M USD。OSETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StakeWise Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 480.64K USD
- StakeWise Staked ETH 當天價格變化爲 -4.51%
- 其循環供應量爲 44.18K USD
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今天內，StakeWise Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -180.216516312909。
在過去30天內，StakeWise Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +718.2210306810。
在過去60天內，StakeWise Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,489.6661253320。
在過去90天內，StakeWise Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,170.4513646731795。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -180.216516312909
|-4.51%
|30天
|$ +718.2210306810
|+18.86%
|60天
|$ +1,489.6661253320
|+39.13%
|90天
|$ +1,170.4513646731795
|+44.39%
StakeWise Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-4.51%
-6.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.
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|1 OSETH 兌換 AUD
A$6,053.8137
|1 OSETH 兌換 GBP
￡3,007.8697
|1 OSETH 兌換 EUR
€3,655.1328
|1 OSETH 兌換 USD
$3,807.43
|1 OSETH 兌換 MYR
RM17,133.435
|1 OSETH 兌換 TRY
₺133,526.5701
|1 OSETH 兌換 JPY
¥597,423.8413
|1 OSETH 兌換 RUB
₽394,830.491
|1 OSETH 兌換 INR
₹324,050.3673
|1 OSETH 兌換 IDR
Rp62,416,875.2592
|1 OSETH 兌換 PHP
₱224,866.8158
|1 OSETH 兌換 EGP
￡E.193,874.3356
|1 OSETH 兌換 BRL
R$23,529.9174
|1 OSETH 兌換 CAD
C$5,444.6249
|1 OSETH 兌換 BDT
৳455,025.9593
|1 OSETH 兌換 NGN
₦5,912,139.2297
|1 OSETH 兌換 UAH
₴159,835.9114
|1 OSETH 兌換 VES
Bs190,371.5
|1 OSETH 兌換 PKR
Rs1,059,645.8433
|1 OSETH 兌換 KZT
₸1,997,568.1495
|1 OSETH 兌換 THB
฿131,508.6322
|1 OSETH 兌換 TWD
NT$124,198.3666
|1 OSETH 兌換 CHF
Fr3,388.6127
|1 OSETH 兌換 HKD
HK$29,583.7311
|1 OSETH 兌換 MAD
.د.م38,188.5229