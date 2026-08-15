Staked Yuzu USD 今日價格

Staked Yuzu USD (SYZUSD) 今日實時價格為 $ 1.046，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 SYZUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.046 每 SYZUSD。

Staked Yuzu USD 目前市值在 $ 60,262,302 排名第 #-，流通供應量為 57.60M SYZUSD。過去 24 小時內，SYZUSD 的交易價格在 $ 1.046（低點）和 $ 1.046（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.31，而歷史最低價為 $ 0.972521。

短期表現方面，SYZUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 4.18。

Staked Yuzu USD（SYZUSD）市場資訊

市值 $ 60.26M$ 60.26M $ 60.26M 成交量（24H） $ 4.18$ 4.18 $ 4.18 完全稀釋市值 $ 60.26M$ 60.26M $ 60.26M 流通量 57.60M 57.60M 57.60M 總供應量 57,596,648.21956754 57,596,648.21956754 57,596,648.21956754

Staked Yuzu USD 的目前市值為 $ 60.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.18。SYZUSD 的流通量為 57.60M，總供應量是 57596648.21956754，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.26M。