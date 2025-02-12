Staked Yearn Ether 價格 (ST-YETH)
今天 Staked Yearn Ether (ST-YETH) 的實時價格爲 2,794.28 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ST-YETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked Yearn Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.63K USD
- Staked Yearn Ether 當天價格變化爲 -1.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Staked Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -48.535137755688。
在過去30天內，Staked Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -542.4563706800。
在過去60天內，Staked Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -902.3121319200。
在過去90天內，Staked Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -665.0363617777695。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -48.535137755688
|-1.70%
|30天
|$ -542.4563706800
|-19.41%
|60天
|$ -902.3121319200
|-32.29%
|90天
|$ -665.0363617777695
|-19.22%
Staked Yearn Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.36%
-1.70%
-5.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ST-YETH 兌換 AUD
A$4,414.9624
|1 ST-YETH 兌換 GBP
￡2,235.424
|1 ST-YETH 兌換 EUR
€2,682.5088
|1 ST-YETH 兌換 USD
$2,794.28
|1 ST-YETH 兌換 MYR
RM12,462.4888
|1 ST-YETH 兌換 TRY
₺100,705.8512
|1 ST-YETH 兌換 JPY
¥425,736.5008
|1 ST-YETH 兌換 RUB
₽267,887.6236
|1 ST-YETH 兌換 INR
₹242,487.6184
|1 ST-YETH 兌換 IDR
Rp45,807,861.5232
|1 ST-YETH 兌換 PHP
₱162,487.382
|1 ST-YETH 兌換 EGP
￡E.140,943.4832
|1 ST-YETH 兌換 BRL
R$16,095.0528
|1 ST-YETH 兌換 CAD
C$3,995.8204
|1 ST-YETH 兌換 BDT
৳339,393.2488
|1 ST-YETH 兌換 NGN
₦4,201,898.55
|1 ST-YETH 兌換 UAH
₴116,493.5332
|1 ST-YETH 兌換 VES
Bs167,656.8
|1 ST-YETH 兌換 PKR
Rs779,632.0628
|1 ST-YETH 兌換 KZT
₸1,414,101.2796
|1 ST-YETH 兌換 THB
฿95,312.8908
|1 ST-YETH 兌換 TWD
NT$91,764.1552
|1 ST-YETH 兌換 CHF
Fr2,542.7948
|1 ST-YETH 兌換 HKD
HK$21,767.4412
|1 ST-YETH 兌換 MAD
.د.م28,054.5712