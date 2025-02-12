Staked Yearn CRV Vault 圖標

Staked Yearn CRV Vault 價格 (ST-YCRV)

USD

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 實時價格圖表

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+1.70%(1D)

今天 Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 的價格

今天 Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 的實時價格爲 1.05 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ST-YCRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked Yearn CRV Vault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Staked Yearn CRV Vault 當天價格變化爲 +1.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 價格表現 USD

今天內，Staked Yearn CRV Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01834191
在過去30天內，Staked Yearn CRV Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3443582100
在過去60天內，Staked Yearn CRV Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5186500200
在過去90天內，Staked Yearn CRV Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4678412399186991

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01834191+1.76%
30天$ -0.3443582100-32.79%
60天$ -0.5186500200-49.39%
90天$ +0.4678412399186991+80.36%

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 價格分析

Staked Yearn CRV Vault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.018
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$ 2.45
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-0.32%

+1.76%

+3.91%

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)

yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.

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Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 資源

官網

大家還在問：關於 Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) 的其他問題

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ST-YCRV 兌換爲當地貨幣

1 ST-YCRV 兌換 AUD
A$1.659
1 ST-YCRV 兌換 GBP
0.84
1 ST-YCRV 兌換 EUR
1.008
1 ST-YCRV 兌換 USD
$1.05
1 ST-YCRV 兌換 MYR
RM4.683
1 ST-YCRV 兌換 TRY
37.842
1 ST-YCRV 兌換 JPY
¥159.978
1 ST-YCRV 兌換 RUB
100.6635
1 ST-YCRV 兌換 INR
91.119
1 ST-YCRV 兌換 IDR
Rp17,213.112
1 ST-YCRV 兌換 PHP
61.0575
1 ST-YCRV 兌換 EGP
￡E.52.962
1 ST-YCRV 兌換 BRL
R$6.048
1 ST-YCRV 兌換 CAD
C$1.5015
1 ST-YCRV 兌換 BDT
127.533
1 ST-YCRV 兌換 NGN
1,578.9375
1 ST-YCRV 兌換 UAH
43.7745
1 ST-YCRV 兌換 VES
Bs63
1 ST-YCRV 兌換 PKR
Rs292.9605
1 ST-YCRV 兌換 KZT
531.3735
1 ST-YCRV 兌換 THB
฿35.8155
1 ST-YCRV 兌換 TWD
NT$34.482
1 ST-YCRV 兌換 CHF
Fr0.9555
1 ST-YCRV 兌換 HKD
HK$8.1795
1 ST-YCRV 兌換 MAD
.د.م10.542