Staked Vetro USD 今日價格

Staked Vetro USD (SVUSD) 今日實時價格為 $ 1.005，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 SVUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.005 每 SVUSD。

Staked Vetro USD 目前市值在 $ 87,549 排名第 #-，流通供應量為 87.10K SVUSD。過去 24 小時內，SVUSD 的交易價格在 $ 0.995111（低點）和 $ 1.005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.013，而歷史最低價為 $ 0.984639。

短期表現方面，SVUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.73%。過去一天，總交易量達到 $ 518.98。

Staked Vetro USD（SVUSD）市場資訊

市值 $ 87.55K$ 87.55K $ 87.55K 成交量（24H） $ 518.98$ 518.98 $ 518.98 完全稀釋市值 $ 87.55K$ 87.55K $ 87.55K 流通量 87.10K 87.10K 87.10K 總供應量 87,102.24071704902 87,102.24071704902 87,102.24071704902

Staked Vetro USD 的目前市值為 $ 87.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 518.98。SVUSD 的流通量為 87.10K，總供應量是 87102.24071704902，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 87.55K。