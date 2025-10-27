Staked UTY（YUTY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24H最低價 $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24H最高價 24H最低價 $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 24H最高價 $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 歷史最高 $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 最低價 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +0.09% 漲跌幅（7D） +0.09%

Staked UTY（YUTY）目前實時價格為 $1.033。過去 24 小時內，YUTY 的交易價格在 $ 1.033 至 $ 1.033 之間波動，市場活躍度顯著。YUTY 的歷史最高價為 $ 1.038，歷史最低價為 $ 1.005。

從短期表現來看，YUTY 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 +0.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked UTY（YUTY）市場資訊

市值 $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M 流通量 20.49M 20.49M 20.49M 總供應量 20,493,017.78932221 20,493,017.78932221 20,493,017.78932221

Staked UTY 的目前市值為 $ 21.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUTY 的流通量為 20.49M，總供應量是 20493017.78932221，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.16M。