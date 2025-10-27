Staked USDai（SUSDAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.047 24H最低價 $ 1.052 24H最高價 歷史最高 $ 1.19 最低價 $ 0.796061 漲跌幅（1H） -0.17% 漲跌幅（1D） -0.10% 漲跌幅（7D） +0.08%

Staked USDai（SUSDAI）目前實時價格為 $1.048。過去 24 小時內，SUSDAI 的交易價格在 $ 1.047 至 $ 1.052 之間波動，市場活躍度顯著。SUSDAI 的歷史最高價為 $ 1.19，歷史最低價為 $ 0.796061。

從短期表現來看，SUSDAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -0.10%，過去 7 天內累計變動為 +0.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked USDai（SUSDAI）市場資訊

市值 $ 144.57M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 144.57M 流通量 138.03M 總供應量 138,034,217.358389

Staked USDai 的目前市值為 $ 144.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUSDAI 的流通量為 138.03M，總供應量是 138034217.358389，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 144.57M。