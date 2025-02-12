Staked USD0 圖標

Staked USD0 價格 (USD0++)

USD

Staked USD0 (USD0++) 實時價格圖表

$0.944366
$0.944366$0.944366
+0.20%(1D)

今天 Staked USD0 (USD0++) 的價格

今天 Staked USD0 (USD0++) 的實時價格爲 0.944785 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USD0++ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked USD0 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.64M USD
- Staked USD0 當天價格變化爲 +0.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 USD0++兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 USD0++ 價格信息的首選平臺。

Staked USD0 (USD0++) 價格表現 USD

今天內，Staked USD0 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00232152
在過去30天內，Staked USD0 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000428932
在過去60天內，Staked USD0 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0534478101
在過去90天內，Staked USD0 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0510187810544351

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00232152+0.25%
30天$ +0.0000428932+0.00%
60天$ -0.0534478101-5.65%
90天$ -0.0510187810544351-5.12%

Staked USD0 (USD0++) 價格分析

Staked USD0 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.94125
$ 0.94125$ 0.94125

$ 0.951896
$ 0.951896$ 0.951896

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

+0.29%

+0.25%

+0.73%

Staked USD0 (USD0++) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.64M
$ 8.64M$ 8.64M

0.00
0.00 0.00

什麼是Staked USD0 (USD0++)

The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Staked USD0 (USD0++) 資源

官網

大家還在問：關於 Staked USD0 (USD0++) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

USD0++ 兌換爲當地貨幣

1 USD0++ 兌換 AUD
A$1.4927603
1 USD0++ 兌換 GBP
0.755828
1 USD0++ 兌換 EUR
0.9069936
1 USD0++ 兌換 USD
$0.944785
1 USD0++ 兌換 MYR
RM4.2137411
1 USD0++ 兌換 TRY
34.0500514
1 USD0++ 兌換 JPY
¥143.9474426
1 USD0++ 兌換 RUB
90.57653795
1 USD0++ 兌換 INR
81.9884423
1 USD0++ 兌換 IDR
Rp15,488.2762104
1 USD0++ 兌換 PHP
54.93924775
1 USD0++ 兌換 EGP
￡E.47.6549554
1 USD0++ 兌換 BRL
R$5.4419616
1 USD0++ 兌換 CAD
C$1.35104255
1 USD0++ 兌換 BDT
114.7535861
1 USD0++ 兌換 NGN
1,420.72044375
1 USD0++ 兌換 UAH
39.38808665
1 USD0++ 兌換 VES
Bs56.6871
1 USD0++ 兌換 PKR
Rs263.60446285
1 USD0++ 兌換 KZT
478.12734495
1 USD0++ 兌換 THB
฿32.22661635
1 USD0++ 兌換 TWD
NT$31.0267394
1 USD0++ 兌換 CHF
Fr0.85975435
1 USD0++ 兌換 HKD
HK$7.35987515
1 USD0++ 兌換 MAD
.د.م9.4856414