Staked TRX 今日價格

Staked TRX (STRX) 今日實時價格為 $ 0.42262，過去 24 小時內變化了 3.77%。目前 STRX 兌 USD 的匯率為 $ 0.42262 每 STRX。

Staked TRX 目前市值在 $ 3,149,860,430 排名第 #-，流通供應量為 343.64M STRX。過去 24 小時內，STRX 的交易價格在 $ 0.407152（低點）和 $ 0.422401（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.560826，而歷史最低價為 $ 0.066254。

短期表現方面，STRX 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.71%。過去一天，總交易量達到 $ 241.28K。

Staked TRX（STRX）市場資訊

市值 $ 3.15B$ 3.15B $ 3.15B 成交量（24H） $ 241.28K$ 241.28K $ 241.28K 完全稀釋市值 $ 3.15B$ 3.15B $ 3.15B 流通量 343.64M 343.64M 343.64M 總供應量 7,453,538,578.979502 7,453,538,578.979502 7,453,538,578.979502

Staked TRX 的目前市值為 $ 3.15B, 它過去 24 小時的交易量為 $ 241.28K。STRX 的流通量為 343.64M，總供應量是 7453538578.979502，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.15B。