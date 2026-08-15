Staked Tenbin Mexican Peso 今日價格

Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) 今日實時價格為 $ 0.060648，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STMXN 兌 USD 的匯率為 $ 0.060648 每 STMXN。

Staked Tenbin Mexican Peso 目前市值在 $ 278,286 排名第 #-，流通供應量為 4.59M STMXN。過去 24 小時內，STMXN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.061067，而歷史最低價為 $ 0.057403。

短期表現方面，STMXN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 39.69。

Staked Tenbin Mexican Peso（STMXN）市場資訊

市值 $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K 成交量（24H） $ 39.69$ 39.69 $ 39.69 完全稀釋市值 $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K 流通量 4.59M 4.59M 4.59M 總供應量 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

Staked Tenbin Mexican Peso 的目前市值為 $ 278.29K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 39.69。STMXN 的流通量為 4.59M，總供應量是 4588550.644313103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 278.29K。