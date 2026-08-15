Staked Tenbin Brazilian Real 今日價格

Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) 今日實時價格為 $ 0.199896，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STBRL 兌 USD 的匯率為 $ 0.199896 每 STBRL。

Staked Tenbin Brazilian Real 目前市值在 $ 1,250,762 排名第 #-，流通供應量為 6.26M STBRL。過去 24 小時內，STBRL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.202208，而歷史最低價為 $ 0.199835。

短期表現方面，STBRL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 4.59。

Staked Tenbin Brazilian Real（STBRL）市場資訊

市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 成交量（24H） $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 完全稀釋市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 流通量 6.26M 6.26M 6.26M 總供應量 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

Staked Tenbin Brazilian Real 的目前市值為 $ 1.25M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.59。STBRL 的流通量為 6.26M，總供應量是 6257545.103833354，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.25M。