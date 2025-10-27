Staked msUSD（SMSUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 最低價 $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Staked msUSD（SMSUSD）目前實時價格為 $0.694562。過去 24 小時內，SMSUSD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SMSUSD 的歷史最高價為 $ 1.025，歷史最低價為 $ 0.694559。

從短期表現來看，SMSUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked msUSD（SMSUSD）市場資訊

市值 $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M 流通量 3.10M 3.10M 3.10M 總供應量 3,102,336.047905719 3,102,336.047905719 3,102,336.047905719

Staked msUSD 的目前市值為 $ 4.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SMSUSD 的流通量為 3.10M，總供應量是 3102336.047905719，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.15M。