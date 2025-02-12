Staked Metis Token 價格 (ARTMETIS)
今天 Staked Metis Token (ARTMETIS) 的實時價格爲 26.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARTMETIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked Metis Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.54K USD
- Staked Metis Token 當天價格變化爲 -1.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Staked Metis Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.50609018985999。
在過去30天內，Staked Metis Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.6639197800。
在過去60天內，Staked Metis Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.3034252400。
在過去90天內，Staked Metis Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.929996546348366。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.50609018985999
|-1.89%
|30天
|$ -9.6639197800
|-36.88%
|60天
|$ -15.3034252400
|-58.41%
|90天
|$ -26.929996546348366
|-50.68%
Staked Metis Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.81%
-1.89%
-7.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.
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|1 ARTMETIS 兌換 AUD
A$41.396
|1 ARTMETIS 兌換 GBP
￡20.96
|1 ARTMETIS 兌換 EUR
€25.152
|1 ARTMETIS 兌換 USD
$26.2
|1 ARTMETIS 兌換 MYR
RM116.852
|1 ARTMETIS 兌換 TRY
₺944.248
|1 ARTMETIS 兌換 JPY
¥3,991.832
|1 ARTMETIS 兌換 RUB
₽2,511.794
|1 ARTMETIS 兌換 INR
₹2,273.636
|1 ARTMETIS 兌換 IDR
Rp429,508.128
|1 ARTMETIS 兌換 PHP
₱1,523.53
|1 ARTMETIS 兌換 EGP
￡E.1,321.528
|1 ARTMETIS 兌換 BRL
R$150.912
|1 ARTMETIS 兌換 CAD
C$37.466
|1 ARTMETIS 兌換 BDT
৳3,182.252
|1 ARTMETIS 兌換 NGN
₦39,398.25
|1 ARTMETIS 兌換 UAH
₴1,092.278
|1 ARTMETIS 兌換 VES
Bs1,572
|1 ARTMETIS 兌換 PKR
Rs7,310.062
|1 ARTMETIS 兌換 KZT
₸13,259.034
|1 ARTMETIS 兌換 THB
฿893.682
|1 ARTMETIS 兌換 TWD
NT$860.408
|1 ARTMETIS 兌換 CHF
Fr23.842
|1 ARTMETIS 兌換 HKD
HK$204.098
|1 ARTMETIS 兌換 MAD
.د.م263.048