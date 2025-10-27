Staked IP（STIP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 5.52 $ 5.52 $ 5.52 24H最低價 $ 6.19 $ 6.19 $ 6.19 24H最高價 24H最低價 $ 5.52$ 5.52 $ 5.52 24H最高價 $ 6.19$ 6.19 $ 6.19 歷史最高 $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 最低價 $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -1.13% 漲跌幅（7D） -7.51% 漲跌幅（7D） -7.51%

Staked IP（STIP）目前實時價格為 $5.52。過去 24 小時內，STIP 的交易價格在 $ 5.52 至 $ 6.19 之間波動，市場活躍度顯著。STIP 的歷史最高價為 $ 15.09，歷史最低價為 $ 1.031。

從短期表現來看，STIP 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -1.13%，過去 7 天內累計變動為 -7.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked IP（STIP）市場資訊

市值 $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M 流通量 1.29M 1.29M 1.29M 總供應量 1,291,615.804917421 1,291,615.804917421 1,291,615.804917421

Staked IP 的目前市值為 $ 7.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STIP 的流通量為 1.29M，總供應量是 1291615.804917421，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.13M。