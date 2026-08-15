Staked INV 今日價格

Staked INV (SINV) 今日實時價格為 $ 10.95，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SINV 兌 USD 的匯率為 $ 10.95 每 SINV。

Staked INV 目前市值在 $ 1,472,574 排名第 #-，流通供應量為 143.36K SINV。過去 24 小時內，SINV 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.46，而歷史最低價為 $ 7.82。

短期表現方面，SINV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 488.78。

Staked INV（SINV）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 完全稀釋市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 143.36K 143.36K 143.36K 總供應量 143,360.8604347365 143,360.8604347365 143,360.8604347365

Staked INV 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 488.78。SINV 的流通量為 143.36K，總供應量是 143360.8604347365，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.47M。